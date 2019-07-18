В Саратове раскрыта кража из бара двухлетней давности
Преступник успел потратить деньги
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Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта кража из бара.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением 3 августа 2017 года обратился 26-летний мужчина. По его словам, кошелек у него похитили в баре на улице Театральная.
Сумма ущерба составила 8,3 тыс. рублей.
Через два года, 17 июля, полиция установила, что кражу совершил задержанный за аналогичное преступление 28-летний гражданин. Похищенное не изъято, деньги он успел потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU