В Саратове раскрыта кража из бара двухлетней давности

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-18T09:58:59+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта кража из бара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением 3 августа 2017 года обратился 26-летний мужчина. По его словам, кошелек у него похитили в баре на улице Театральная.

Сумма ущерба составила 8,3 тыс. рублей.

Через два года, 17 июля, полиция установила, что кражу совершил задержанный за аналогичное преступление 28-летний гражданин. Похищенное не изъято, деньги он успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU