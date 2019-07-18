Роспотребнадзор нашел нарушения у 77% производителей мясных продуктов
Роспотребнадзор по Саратовской области во втором квартале 2019 года провел исследования качества мясной продукции.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, экспертизы проводились по санитарно-химическим, микробиологическим и ряду других показателей.
Антибиотиков и паразитов в исследованных образцах выявлено не было.
Кроме того, были проверены 13 предприятий, производящих мясную продукцию. Нарушения нашли в десяти из них (77%). Из 195 магазинов, которые торгуют мясом, не соблюдают обязательные требования 110 (56%).
Из оборота специалисты изъяли 150 кг продукции с истекшим сроком годности, несоответствием документов, нарушениями температуры хранения.
ИСТОЧНИК KP.RU