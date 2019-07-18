Роспотребнадзор нашел нарушения у 77% производителей мясных продуктов

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-18T08:57:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по Саратовской области во втором квартале 2019 года провел исследования качества мясной продукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, экспертизы проводились по санитарно-химическим, микробиологическим и ряду других показателей.

Антибиотиков и паразитов в исследованных образцах выявлено не было.

Кроме того, были проверены 13 предприятий, производящих мясную продукцию. Нарушения нашли в десяти из них (77%). Из 195 магазинов, которые торгуют мясом, не соблюдают обязательные требования 110 (56%).

Из оборота специалисты изъяли 150 кг продукции с истекшим сроком годности, несоответствием документов, нарушениями температуры хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU