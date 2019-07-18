В Мирном переулке ограждение рухнуло на припаркованное авто

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-18T08:40:47+03:00

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В центре Саратова ограждение рухнуло на автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось в Мирном переулке, 17.

Автор поста написал в группе «Саратов онлайн», что управляет этим домом УК «Исток». Он предположил, что теперь ей придется возместить сумму ремонта автомобиля.

Фото соцсетей

Также сообщается, что фасад дома ремонтируют уже четвертый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU