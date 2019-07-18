2019-07-18T08:00:55+03:00
Общество

Из-за сбитой в центре Саратова насмерть женщины полчаса не ходили троллейбусы

Пострадавшая от удара легковушки отлетела в салон общественного транспорта и скончалась
Ольга Симонова
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В центре Саратова из-за сбитой насмерть легковушкой женщины сегодня, 18 июля, не ходили троллейбусы.

- Движение маршрутов №№1 и 5 прервалось в 8:05 на перекрестке Московской и Комсомольской из-за ДТП, — сообщили в профильной группе горэлектротранспорта в соцсети «ВКонтакте».

Троллейбусы №5 ходили из Ленинского района только до Сенного рынка.

В 8:35 движение было восстановлено.

Напомним, сегодня утром «Лада Приора» сбила женщину, шедшую по пешеходному переходу. От удара пострадавшая отлетела в салон троллейбуса №5 и скончалась. Травмы получили также водитель легковушки и два пассажира общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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