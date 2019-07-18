Несколько районов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-18T08:40:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20 часов работы на водоводе будет вести ООО «РЭУ». В связи с этим не будет воды в доме на Рабочей улице, 29/39.

Для работ управляющей организации ООО «М. М. Расковой» до 20 часов отключена вода в домах №№83, 85 и 87 по Ново-Астраханскому шоссе.

Из-за аварии на электросетях сторонней ресурсоснабжающей организации до 16 часов не будет воды в домах на Гусельской, Чкалова, Черниговской, Рижской, Песочной, Авиационной, проспекте Строителей, Клещевской, Овражной и других.

Для ремонта водовода на улице Вишневая там также отключат воду до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU