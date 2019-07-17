2019-07-17T16:17:43+03:00
Общество

МЧС опубликовало штормовое предупреждение

Усилится ветер, пройдет сильный ливень
Екатерина Семенова
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В Саратове ожидается сильный ливеньВ Саратове ожидается сильный ливеньФото: Екатерина Семенова
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В Саратове и по области вечером и ночью ожидается сильный дождь.

Как предупредили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, может выпасть до 50 мм осадков за 12 часов.

Завтра усилится ветер, местами до 14 м/с.

Специалисты советуют принять меры безопасности: закрыть окна, двери, чердачные люки, постараться не стоять рядом с рекламными щитами, деревьями и опасными конструкциями, не перегружать линии электропередач и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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