Жительница Балакова лишилась денег из-за лже-работника банка
С ее карты сняли 23,5 тыс. рублей
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Жительница Балакова из-за мошенников лишилась почти 23,5 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонили и предложили предотвратить несанкционированный доступ к счету клиента.
Та поверила и продиктовала реквизиты с банковской карты, после чего деньги оказались в руках мошенника.
Полиция напоминает о необходимости держать в секрете все данные от своих счетов, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU