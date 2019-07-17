Саратовский спортсмен взял бронзу чемпионата России в толкании ядра

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-17T15:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 по 17 июля в Чебоксарах прошли соревнования чемпионата России по легкой атлетике спорта слепых.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 110 человек из 31 регионов России.

Саратовскую область представлял мастер спорта России Константин Шалин. Он взял бронзу в толкании ядра и пятое место в метании диска.

ИСТОЧНИК KP.RU