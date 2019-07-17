Саратовский спортсмен взял бронзу чемпионата России в толкании ядра
Состязания прошли среди слепых
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С 12 по 17 июля в Чебоксарах прошли соревнования чемпионата России по легкой атлетике спорта слепых.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 110 человек из 31 регионов России.
Саратовскую область представлял мастер спорта России Константин Шалин. Он взял бронзу в толкании ядра и пятое место в метании диска.
ИСТОЧНИК KP.RU