Прокуратура: В Ленинском районе много наркоманов
Общее число наркопреступлений в районе остается стабильно высоким
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В Ленинском районе Саратова за полгода зарегистрировано 1 849 преступлений.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 13,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.
Раскрываемость составила 48,2%, при этом в среднем по городу — 46,6%, а по области — 59,2%.
В 2019 году выросло количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. А также краж транспортных средств, разбоев и вымогательств.
Меньше стало краж, грабежей и мошенничеств
- Стабильно высоким для Ленинского района Саратова остается общее число выявленных наркопреступлений, — подчеркнули в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU