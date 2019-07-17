2019-07-17T15:52:42+03:00
Общество

Прокуратура: В Ленинском районе много наркоманов

Общее число наркопреступлений в районе остается стабильно высоким
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова за полгода зарегистрировано 1 849 преступлений.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 13,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

Раскрываемость составила 48,2%, при этом в среднем по городу — 46,6%, а по области — 59,2%.

В 2019 году выросло количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. А также краж транспортных средств, разбоев и вымогательств.

Меньше стало краж, грабежей и мошенничеств

- Стабильно высоким для Ленинского района Саратова остается общее число выявленных наркопреступлений, — подчеркнули в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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