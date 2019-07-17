Под Саратовом алкоголики ответили за кражу у старушки-пчеловода

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-17T15:16:09+03:00

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Суд признал 31-летнюю жительницу села Мещеряковка и ее 48-летнего сообщника виновными в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2019 году подсудимая ухаживала за 80-летней гражданкой. Она пришла 1 февраля к ней домой якобы оказать помощь и украла вощину стоимостью почти 4 тыс. рублей. Мужчина дождался ее у входа, после чего сообщники скрылись.

Конструкция из домика для пчел была продана за 400 рублей, которые пошли на покупку спиртного.

Кроме того, в июле 2018 года женщина приехала в дом, расположенный в Алексеевке, похитила газовую трубу длиной 6 метров и два газовых крана стоимостью 1 180 рублей. Похищенное она обменяла на водку.

Теперь воровка проведет полгода в колонии общего режима. Мужчину отправили на четыре месяца исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU