В селе Синенькие открыли мемориальную доску Александру Галицкому

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-17T15:32:27+03:00

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В рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», состоялось открытие обновленной мемориальной доски на здании сельской амбулатории, посвященное празднованию «Всемирного дня шахмат» в селе Синенькие Саратовского района.

Именно здесь с 1903 по 1918 год работал земским врачом ее основатель Александр Васильевич Галицкий. Он вошел в историю как талантливый шахматный теоретик, классик русской задачной композиции, автор 1 860 композиций разного жанра. Именно в Синеньких он создавал лучшие шахматные этюды, над решением которых до сих пор трудятся участники различных соревнований мирового уровня.

- «Конь ходит буквой «Г» — пожалуй, первое, что приходит на ум, когда речь заходит о шахматах. А ведь эта древняя интеллектуальная игра не только увлекательное занятие, но и помощь в воспитании детей. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Отрадно, что и Саратовский район сумел привнести богатый вклад в развитие шахмат в целом. Помнить таких людей — наша прямая обязанность! — прокомментировал координатор проекта по Саратовскому району Антон Степнов.

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- Родина — это такое простое и сложное понятие одновременно. Она бывает большая и малая, досконально изученная и неисследованная — включает в себя так много и все дорогое и близкое сердцу. Нашим детям важно не только заниматься различными видами спорта, в том числе и шахматами — но и знать имена энтузиастов-земляков, внесших заметный вклад в их развитие. Проект «Историческая память» сегодня смог познакомить жителей области с важной фигурой в истории шахмат — Александром Галицким, — прокомментировала координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU