При покупке IQOS всех жителей Саратовской области обяжут предъявлять паспорт

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-17T15:02:20+03:00

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Жителей Саратовской области планируют обязать предъявлять паспорт при покупке систем нагревания табака (IQOS) независимо от возраста.

Сегодня, 17 июля, с этой инициативой выступила общественница Наталья Королькова на заседании Саратовской областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий.

Она подчеркнула, что сейчас в моду вошли IQOS — электронное приспособление для «нагревания табака». Эта формулировка позволяет производителям уходить от закона и продавать устройства детям.

Наталья Королькова предложила запретить продажу IQOS для несовершеннолетних. Депутат Алексей Антонов присоединился к словам общественности и подчеркнул, что проблему нужно решать основательнее.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Саратовской области Михаил Петриченко отметил, что сейчас бизнесменам устраивают провокации — за товаром заходит человек с усами и бородой, а вслед за ним проверяющие. И отказывается, что покупателю 14.

Общественница предложила спрашивать паспорт у каждого при покупке табака.

Законопроект о запрете продажи IQOS для тех, кому нет 18 лет, приняли в первом и втором чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU