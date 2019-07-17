В Саратовской области приставы арестовывают счета стариков за неоплату капремонта

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-17T15:11:34+03:00

Это происходит несмотря на то, что люди старше 80 лет, освобождены от уплаты за капитальный ремонт домов

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Сегодня, 17 июля, на заседании комитета по ЖКХ Саратовской облдумы депутат Леонид Писной поднял тему о стариках старше 80 лет, которые лишаются половины пенсии из-за долгов по капремонту.

Всего в регионе живут более 11,6 тыс. граждан этого возраста, из которых 3,5 тыс. человек не оплачивают счета за капремонт. По закону они освобождены от взносов на капремонт. Долгожители восприняли это буквально и перестали платить по счетам.

Однако теперь старикам приставы вручают исполнительные листы, арестовывают их счета и снимают половину пенсии в счет долгов.

Заместитель министра социального развития Саратовской области Наталья Гурьева пояснила, что льготы у пожилых людей есть, но только в виде компенсации. То есть счета сначала нужно оплатить, а потом эти деньги им вернут обратно.

Писной заметил, что дает Фонду капремонта два месяца на то, чтобы исправить эту ситуацию. Он потребовал оповестить каждого пенсионера лично и объяснить этот порядок.

Если этого не произойдет, депутат пообещал законопроект, который изменит систему начисления.

ИСТОЧНИК KP.RU