Жительница Саратова украла телевизор из арендованной квартиры
Ее судьбу решит суд Волжского района
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Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Ее подозревают в присвоении чужого имущества, вверенного виновному.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 9 по 15 мая женщина жила в арендованной квартире. Она забрала оттуда телевизор стоимостью более 8 тыс. рублей и продала, а деньги потратила на себя.
Теперь ее судьбу решит суд Волжского района Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU