Жительница Саратова украла телевизор из арендованной квартиры

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-17T13:30:53+03:00

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Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Ее подозревают в присвоении чужого имущества, вверенного виновному.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 9 по 15 мая женщина жила в арендованной квартире. Она забрала оттуда телевизор стоимостью более 8 тыс. рублей и продала, а деньги потратила на себя.

Теперь ее судьбу решит суд Волжского района Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU