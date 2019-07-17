В падении двух мотоциклистов в Саратове винят коммунальщиков

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-17T14:00:45+03:00

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Вчера ночью, 16 июля, в Саратове, напротив дома №155 по улице Чернышевского, двое 32-летних мотоциклистов влетели в яму. В результате ДТП один получил травмы, второй — вред здоровью средней степени тяжести.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Волжского района, на этом месте коммунальщики вели земляные работы, однако почему-то не оградили небезопасный участок, что стало причиной аварии.

Комитет дорожного хозяйства примет меры по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU