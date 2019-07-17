Житель Ровенского района отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-17T13:30:27+03:00

Его лишили прав на 2,5 года

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Суд признал 37-летнего жителя поселка Ровное виновным в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июне 2019 года мужчину отправляли на десять дней административного ареста за нетрезвое вождение.

Однако 15 мая гражданин сел за руль своего ВАЗ-21093 и поехал в село Кочетное. Его остановили дорожные инспекторы и обнаружили с помощью тестера, что он пьян.

Теперь мужчина проведет 250 часов на обязательных работах и 2,5 года без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU