В овраге на Энтузиастов в Саратове нашли разлагающийся труп
По предварительным данным, тело пролежало там несколько месяцев
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины.
- Предполагается, что вчера днем, 16 июля, рабочие пришли к заправке на проспекте Энтузиастов, 88Б. Там на открытой местности в ручье в овраге они увидели мужчину. Очевидцы вызвали полицию и спасателей. Специалисты достали тело, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, труп пролежал там несколько месяцев.
В рамках проверки устанавливается личность погибшего, проводится судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU