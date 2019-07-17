2019-07-17T14:16:55+03:00
Происшествия

В овраге на Энтузиастов в Саратове нашли разлагающийся труп

По предварительным данным, тело пролежало там несколько месяцев
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины.

- Предполагается, что вчера днем, 16 июля, рабочие пришли к заправке на проспекте Энтузиастов, 88Б. Там на открытой местности в ручье в овраге они увидели мужчину. Очевидцы вызвали полицию и спасателей. Специалисты достали тело, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, труп пролежал там несколько месяцев.

В рамках проверки устанавливается личность погибшего, проводится судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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