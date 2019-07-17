2019-07-17T12:58:54+03:00
Происшествия

Саратовская прокуратура выявила сайт по обучению браконьеров

Судьбу решит Роскомнадзор
Дарья Вострикова
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Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в интернете выявлен сайт, где размещали информацию о продаже электроудочек.

Это орудие является одним из самых варварских методов браконьерства, запрещенный в РФ. Оно приводит к катастрофическим последствиям для ихтиофауны от воздействия мощных электроразрядов.

За размещение такой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Прокуратура района подала в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Это требования удовлетворено, теперь судьбу сайта решит Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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