Саратовская прокуратура выявила сайт по обучению браконьеров
Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в интернете выявлен сайт, где размещали информацию о продаже электроудочек.
Это орудие является одним из самых варварских методов браконьерства, запрещенный в РФ. Оно приводит к катастрофическим последствиям для ихтиофауны от воздействия мощных электроразрядов.
За размещение такой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Прокуратура района подала в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Это требования удовлетворено, теперь судьбу сайта решит Роскомнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU