Назван стандартный набор туриста в Саратове

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-17T12:54:24+03:00

Продавцы уверяют, что сувениры почти все изготовлены в Саратове Фото: Дарья Вострикова

Продавцы саратовских сувениров уверяют, что только 10% продукции изготовлено в Китае

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Управляющий магазином для туристов Денис Челноков рассказал участникам пресс-тура о вещах, которые чаще всего покупают туристы.

Среди гостей из других стран, а их за три недели работы нового магазина было трое, выбор пал на майки, футболки (500-700 рублей), кружки (300 рублей) и колокольчики якобы ручной работы.

- Можно сказать, это стандартный набор, — пошутил управляющий.

Также охотно берут продукты саратовских мастеров — пастилу, пряники. Например, если турист прибыл в Саратов на теплоходе, именно это ему захочется взять.

- Берут гастрономическое и прикладное, — уточнила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, которая организовала тур для журналистов по магазинам сувениров.

Поэтому в магазине есть сувенирные, но вполне «боевые» рогатки по 2 тыс. рублей.

Рогатки с видами СаратоваФото: Дарья Вострикова

Из товаров этих торговых точек, по заверениям владельцев, 90% производят в Саратове и области. Остальное поступает в виде заготовок из других стран, в основном Китая, а «саратовским» становится уже у нас.

ИСТОЧНИК KP.RU