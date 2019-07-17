2019-07-17T12:29:16+03:00
Происшествия

В Саратове под стражу заключили забившего до смерти мать мужчину

Женщина скончалась от тупой травмы груди и переломов ребер с развитием пневмоторакса
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Саратовской областиФото: СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, забившего свою мать.

- Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он заключен под стражу, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 июля 2019 года 53-летняя женщина пила со своим сыном в коммуналке на Олимпийской улице. Во время застолья она обозвала мужчину. Тот начал избивать ее руками и ногами по голове и телу.

Гражданка побежала к соседке, а после того, как злоумышленник успокоился, вернулась домой. «Скорую» она не вызвала.

На следующий день сын нашел мать мертвой на кровати, обратился к женщинам у подъезда и вызвал «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшая умерла от тупой травмы груди и переломов ребер с развитием пневмоторакса.

Свою вину мужчина признал. Пока расследование продолжается, его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В овраге на Энтузиастов в Саратове нашли разлагающийся труп
Во Фрунзенском районе Саратова установлено 92 новых мусорных контейнера
Житель Ровенского района отработает пьяную езду
Строительная организация в Новоузенске задолжала по штрафам более 2,7 млн рублей
«ФосАгро» попадает в цели
Саратовская прокуратура выявила сайт по обучению браконьеров
Николай Панков пригласил саратовцев к обсуждению вопроса питания детей в школах
Назван стандартный набор туриста в Саратове
На МУПе Петровска с тремя погибшими рабочими проведут внеплановую проверку
Под Саратовом водитель «КамАЗа» пострадал в столкновении с «Грантой»
В Саратовской области двое мужчин украли с холодильников моторы
Иностранные туристы заинтересовались саратовским шоколадом
«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт
Автобусы №11 в Саратове разрушают краеведческий музей и Свято-Троицкий собор
На улице Марины Расковой в Энгельсе сгорело кафе
Ночной ливень отложил строительство подземного перехода на Лесозаводской
Саратовец похвастался несуществующими связями в УФСБ
Балашовского подростка госпитализировали с сильным отравлением алкоголем
В Саратове торгуют воздухом
У жителя Балакова похитили три телевизора