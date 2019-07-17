В Саратове под стражу заключили забившего до смерти мать мужчину

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-17T12:29:16+03:00

Женщина скончалась от тупой травмы груди и переломов ребер с развитием пневмоторакса

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В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, забившего свою мать.

- Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он заключен под стражу, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 июля 2019 года 53-летняя женщина пила со своим сыном в коммуналке на Олимпийской улице. Во время застолья она обозвала мужчину. Тот начал избивать ее руками и ногами по голове и телу.

Гражданка побежала к соседке, а после того, как злоумышленник успокоился, вернулась домой. «Скорую» она не вызвала.

На следующий день сын нашел мать мертвой на кровати, обратился к женщинам у подъезда и вызвал «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшая умерла от тупой травмы груди и переломов ребер с развитием пневмоторакса.

Свою вину мужчина признал. Пока расследование продолжается, его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU