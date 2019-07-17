На МУПе Петровска с тремя погибшими рабочими проведут внеплановую проверку
Оказалось, что там была нарушена охрана труда
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В Саратовской области Госжилинспекция проведет внеплановую проверку МУП «Петровское жилищно-коммунальное хозяйство».
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, выездная проверка была согласована после смертельного несчастного случая на предприятии.
Ранее «Комсомолка» писала, что 4 июля в при ремонте канализационной насосной станции №2 трое рабочих задохнулись в приемной камере. Еще один сотрудник был госпитализирован.
Установлено, что были нарушены условия охраны труда.
ИСТОЧНИК KP.RU