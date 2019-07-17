В Саратовской области двое мужчин украли с холодильников моторы

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-17T12:00:15+03:00

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В Романовском районе Саратовской области полиция вчера, 16 июля, нашла подозреваемых в краже.

- Заявление от 29-летнего мужчины поступило 24 мая. Он рассказал, что в период с 17 мая кто-то сломал запорное устройство в его нежилом помещении и украл с холодильников «Атлант» и «ПОЗиС» электромоторы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 54-летнего рецидивиста и его ранее несудимого 22-летнего подельника.

Мужчины признались в содеянном. У них не смогли изъять моторы, так как они ими уже распорядились.

ИСТОЧНИК KP.RU