В Саратовской области двое мужчин украли с холодильников моторы
Рецидивист с подельником признались в содеянном
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В Романовском районе Саратовской области полиция вчера, 16 июля, нашла подозреваемых в краже.
- Заявление от 29-летнего мужчины поступило 24 мая. Он рассказал, что в период с 17 мая кто-то сломал запорное устройство в его нежилом помещении и украл с холодильников «Атлант» и «ПОЗиС» электромоторы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 54-летнего рецидивиста и его ранее несудимого 22-летнего подельника.
Мужчины признались в содеянном. У них не смогли изъять моторы, так как они ими уже распорядились.
ИСТОЧНИК KP.RU