2019-07-17T12:05:16+03:00
Общество

Иностранные туристы заинтересовались саратовским шоколадом

Местные жители покупают в саратовских сувенирных лавках мыло «Секс на пляже»
Дарья Вострикова
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Директор магазина Яна Маслова продает саратовские сувениры в футболке с надписью ParisДиректор магазина Яна Маслова продает саратовские сувениры в футболке с надписью ParisФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 июля, комитет по туризму Саратовской области организовал пресс-тур для журналистов по магазинам саратовских сувениров. Очередным стал салон на проспекте Кирова с упоминанием Северной столицы в названии.

Сюда часто приходят немцы, французы, рассказали владельцы.

- Они берут у нас мыло, шоколад, что-то необычное, что можно увезти с собой, - рассказала мастер Алена Тихонова.

Кроме того, пахучие куски мыла вызывают интерес среди местных жителей. Композиция мыла 'Секс на пляже" привлекли, по словам продавцов, уже более 50 саратовских мужчин.

Мыло ручной работы охотно покупают и местные жители Фото: Дарья Вострикова

Мыло ручной работы охотно покупают и местные жителиФото: Дарья Вострикова

Интерес у туристов вызывают украшения, в частности, асимметричные и крупных форм, броши и сережки. А также различные украшения на уши сделанные руками девушки из Сергиев-Посада.

Правда, никаких признаков того, что они сделаны в Саратове, на них не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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