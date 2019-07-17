Автобусы №11 в Саратове разрушают краеведческий музей и Свято-Троицкий собор

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-17T12:41:20+03:00

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В Саратовской областной думе обсудили вопрос переноса остановки 11-го автобуса с Музейной площади.

Директор краеведческого музей Евгений Казанцев заявил, что стоянка общественного транспорта сказывается негативно на памятниках архитектуры. По его мнению, Музейная площадь как объект культурного наследия может быть потеряна.

В поддержку ему выступил протоиерей Свято-Троицкого собора, отец Михаил. По его словам, после того, как рядом с храмом начали стоять автобусы, появились трещины на здании. Также страдает местный сквер, где скапливаются выхлопные газы.

При этом за организацию автобусного маршрута отвечает мэрия Саратова, но пока, по словам депутатов и чиновников областного уровня, добиться сотрудничества не удалось. Было решено обратиться к вице-губернатору — председателю правительства Александру Стрелюхину.

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ИСТОЧНИК KP.RU