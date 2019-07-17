На улице Марины Расковой в Энгельсе сгорело кафе
Предположительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электрического оборудования
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В Энгельсе вчера утром, 16 июля, горело кафе «Закусочная».
- Сигнал о пожаре на улице Марины Расковой поступил в 07:20. Площадь возгорания составила 36 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Предположительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.
Тушить кафе выезжали две машины и девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU