Саратовец похвастался несуществующими связями в УФСБ

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-17T11:37:38+03:00

Он приговорен к году условно

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В Энгельсе вынесен приговор жителю Саратова А. В. Конжеревичу, которого признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ региона, в ходе проверки выяснилось, что мужчина предложил своему знакомому за 505 тыс. рублей помочь решить вопрос с возбуждением уголовного дела. Якобы у Конжеревича есть связи в УФСБ.

Однако в действительности подобных взаимоотношений у него не было и он собирался потратить полученные от знакомого деньги.

- Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел, — подчеркнули в УФСБ.

Злоумышленник был задержан с поличным при получении денег.

Суд назначил Конжеревичу наказание в виде года условно и штрафа в размере 40 тыс. рублей.

- УФСБ России по Саратовской области просит жителей региона в случаях вымогательств и мошеннических действий граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, либо предлагающих содействие в решении каких-либо вопросов с органами безопасности, обращаться в УФСБ России по Саратовской области. Контактные данные: 410012, Саратов, улица Вольская, 77, телефон: 8 (8452) 37-30-01.

ИСТОЧНИК KP.RU