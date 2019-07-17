Саратовец похвастался несуществующими связями в УФСБ
В Энгельсе вынесен приговор жителю Саратова А. В. Конжеревичу, которого признали виновным в мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ региона, в ходе проверки выяснилось, что мужчина предложил своему знакомому за 505 тыс. рублей помочь решить вопрос с возбуждением уголовного дела. Якобы у Конжеревича есть связи в УФСБ.
Однако в действительности подобных взаимоотношений у него не было и он собирался потратить полученные от знакомого деньги.
- Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел, — подчеркнули в УФСБ.
Злоумышленник был задержан с поличным при получении денег.
Суд назначил Конжеревичу наказание в виде года условно и штрафа в размере 40 тыс. рублей.
- УФСБ России по Саратовской области просит жителей региона в случаях вымогательств и мошеннических действий граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, либо предлагающих содействие в решении каких-либо вопросов с органами безопасности, обращаться в УФСБ России по Саратовской области. Контактные данные: 410012, Саратов, улица Вольская, 77, телефон: 8 (8452) 37-30-01.
ИСТОЧНИК KP.RU