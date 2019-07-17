В Саратове торгуют воздухом
Банку «Воздуха Саратова» покупают в подарок для тех, у кого все есть
"Воздух Саратова" в банкахФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:
В сувенирном магазине на Лермонтова, 7 в Саратове торгуют воздухом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», баночка «Воздух Саратова» стоит 320 рублей.
Кроме того, туристы могут купить особую наливную станцию. За 2,5 тыс. рублей ее владелец получит перевернутую бутыль с краником, чтобы можно было наслаждаться любимым напитком.
Наливные станции стоят по 2,5 тыс. рублейФото: Дарья Вострикова
- Это подарки для тех, у кого все есть. Воздухом часто интересуются, люди спрашивают почем воздух, предлагают открыть банку и отдать его за бесплатно, — рассказал управляющий магазином Денис Челноков.
ИСТОЧНИК KP.RU