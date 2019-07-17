У жителя Балакова похитили три телевизора

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-17T10:51:08+03:00

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В Балакове Саратовской области полиция задержала похитителя телевизоров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже поступило 16 июля.

50-летний мужчина рассказал, что в период с 23 марта по 12 июля неизвестные отжали балконную дверь в его доме на Саратовском шоссе. Оттуда злоумышленники похитили три телевизора: Samsung, Sharp и Sony, а также DVD-плеер. Сумма ущерба уточняется.

Сотрудники полиции задержали 45-летнего гражданина, который ранее уже был судим за кражу. Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU