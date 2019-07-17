Саратовскую гармонь предлагают туристам за 45 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-17T10:49:43+03:00

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Сегодня, 17 июля, комитет по туризму Саратовской области организовал пресс-тур по магазинам сувениров, где представлены изделия местных мастеров.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», самым «саратовским» и вместе с тем дорогим товаром являются гармошки. Изделия выкупил завод «Гармоника» у частных лиц и привел в порядок. Теперь на инструменте можно играть. Маленькая стоит 28 тыс. рублей, большая — 45 тыс. рублей.

По словам управляющего магазином Дениса Челнокова, раздувание мехов приводит туристов в восторг. Он продемонстрировал гармонь в действии и сыронизировал, что пока будет показывать каждому, сам научится играть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720627" frameborder="0"></iframe> Туристам предлагают купить саратовскую гармошку.

ИСТОЧНИК KP.RU