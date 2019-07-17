Саратовскую гармонь предлагают туристам за 45 тыс. рублей
Сегодня, 17 июля, комитет по туризму Саратовской области организовал пресс-тур по магазинам сувениров, где представлены изделия местных мастеров.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», самым «саратовским» и вместе с тем дорогим товаром являются гармошки. Изделия выкупил завод «Гармоника» у частных лиц и привел в порядок. Теперь на инструменте можно играть. Маленькая стоит 28 тыс. рублей, большая — 45 тыс. рублей.
По словам управляющего магазином Дениса Челнокова, раздувание мехов приводит туристов в восторг. Он продемонстрировал гармонь в действии и сыронизировал, что пока будет показывать каждому, сам научится играть.
Туристам предлагают купить саратовскую гармошку.
ИСТОЧНИК KP.RU