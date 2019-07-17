Минпром подтвердил снижение промышленного производства в Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-17T10:45:30+03:00

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В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировали ситуацию с индексом промышленного производства в регионе за шесть месяцев 2019 года.

- Показатели ИПП за январь-май и январь-июнь практически не изменились — 94,1% и 94,2% соответственно, а если сравнивать июнь этого и прошлого года, то индекс снизился на 7,4%, — заявили в Минпроме.

Обрабатывающие производства сократили объемы на 7% в январе-мае, причем только за последний месяц сокращение произошло почти на 10%. В июне ситуация чуть улучшилась — индекс промышленного производства зафиксирован на уровне 96,6%, по сравнению с июнем 2018 года.

Падение наблюдается в ресурсоснабжающей отрасли. ИПП в обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха также упал на 9,1% за пять месяцев года. При этом ситуация в мае и июне выглядит особенно удручающе — сокращение объемов производства составило 20,9% и 22,5%.

- Такая ситуация связана с плановыми ремонтами и, как следствие, снижением генерации электроэнергии на основных энергетических объектах региона, — объяснили в Минпроме.

Отмечается, что Саратовская область является донором среди регионов по производству энергии и излишки поступают в общую энергосистему страны, поэтому, согласно комментарию министерства, «снижение выработки никак не сказывается на энергоснабжении жителей нашего региона».

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», Минпром рассказал, почему падение промышленного индекса произошло по итогам пяти месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU