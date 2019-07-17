В Ртищеве пенсионерка защищалась от подруги и убила ее
Следователи из Ртищева завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве, совершенном при превышении пределов самообороны.
- По версии правоохранителей, вечером 21 апреля 61 и 65-летняя женщины пили около одного из домов на улице Горная. Во время отдыха с горячительным гражданка стала обвинять свою младшую подругу, что та спит с ее мужем. В ответ на это приятельница схватила нож и начала им размахивать, угрожая, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Обороняясь, 65-летняя дама выхватила оружие из рук собутыльницы и ранила ей шею. Пострадавшая скончалась на месте.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от колото-резаного ранения шеи и массивной кровопотери.
Свою вину злоумышленница признала. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU