Родники Заводского района признаны слишком грязными
Мэрия рекомендует пить воду только после кипячения
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Мэрия напомнила саратовцам, что пить воду из родников можно только после кипячения.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в июле вода из четырех родников признана слишком грязной. Там превышение нитратов, активированной кремнекислоты и высокая жесткость.
Это касается родников Заводского района: у саратовской психиатрической больницы, «Мочиновский», а также на 7 и 11-м Динамовских проездах.
ИСТОЧНИК KP.RU