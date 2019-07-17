Родники Заводского района признаны слишком грязными

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-17T09:01:47+03:00

Мэрия рекомендует пить воду только после кипячения

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Мэрия напомнила саратовцам, что пить воду из родников можно только после кипячения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в июле вода из четырех родников признана слишком грязной. Там превышение нитратов, активированной кремнекислоты и высокая жесткость.

Это касается родников Заводского района: у саратовской психиатрической больницы, «Мочиновский», а также на 7 и 11-м Динамовских проездах.

ИСТОЧНИК KP.RU