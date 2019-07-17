ООО «КВС» определили злостных неплательщиков среди управляющих компаний

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-17T08:38:15+03:00

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ООО «КВС» проводит системную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В июле компания обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями к ТСЖ «Фрегат» и ООО «Управляющая компания «ДЕЗ-Поволжье». Судебный орган удовлетворил требования ООО «КВС» и взыскал с неплательщиков задолженность на общую сумму порядка 400 тыс. рублей.

Как отметили в компании, добросовестность управляющих компаний в расчетных отношениях с ресурсоснабжающей организацией и потребителями играет значительную роль, а задолженность может свидетельствовать о нецелевом использовании средств собственников жилья. «Концессии водоснабжения — Саратов» определили пять самых крупных неплательщиков среди управляющих компаний и обслуживающих организаций Саратова. В антирейтинг должников вошли ООО Управляющая компания «Фортуна», ООО «У.К. Ленинского района», ООО «УКФ», ООО УК «4-й ЖИЛУЧАСТОК ПЛЮС», а также ООО «УК «Мегаполис-Октябрьский».

Напомним, с апреля 2018 года внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, предоставляющие право потребителям в многоквартирных домах перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, т. е. оплачивать услуги водоснабжения, водоотведения, электроэнергию напрямую поставщикам коммунальных ресурсов, минуя управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и т. д. Преимуществом новой системы расчетов является гарантированная оплата услуг ресурсоснабжающих организаций в полном объеме и в установленные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU