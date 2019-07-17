2019-07-17T08:09:07+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Саратове врезался в стоящие автомобили и раздавил мужчину

Пострадавший оказался зажат между двумя машинами
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В ДТП на улице Навашина вечером 16 июля мужчина оказался зажат между двумя машинами, стоящими у обочины.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель ВАЗ-2106 летел по улице Навашина со стороны Технической, не справился с управлением и врезался в припаркованные ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109. В этот момент между ними стоял мужчина. В тяжелом состоянии он был госпитализирован бригадой Центра медицины катастроф. Позднее пострадавший от полученных травм скончался в медучреждении.

55-летний виновник смертельного ДТП, водитель «шестерки», оказался пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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