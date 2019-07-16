2019-07-16T23:13:51+03:00
Происшествия

В Балаково спасатели снимали с крыши застрявшего там юношу

Смелости залезть на бойлерную у парня хватило, а вот спуститься обратно - нет
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Фото областной службы спасенияФото областной службы спасения
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Спасатели Балаковской ПСС вечером 17 июля снимали с крыши подростка, который не смог спуститься самостоятельно.

Вызванные очевидцами спасатели с помощью лестницы сняли 19-летнего юношу, с крыши бойлерной по адресу проспект Героев, 27а.

Парень полез на крышу за мячиком, который после особо сильного удара туда улетел. Спуститься назад самостоятельно он не смог.

Медицинская помощь не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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