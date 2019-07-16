2019-07-16T18:58:27+03:00
Происшествия

В саратовском автобусе одна пассажирка ткнула другой в глаз

Водитель высадил всех из салона автобуса
Екатерина Семенова
Поделиться:
Водитель автобуса высадил всех пассажировВодитель автобуса высадил всех пассажировФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Водитель автобуса маршрута №11 в Саратове вынужден был высадить пассажиров из-за разбуянившейся женщины.

Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» очевидцы, во время движения между двумя пассажирками вспыхнула ссоры.

Одна женщина, по словам свидетелей, ткнула другой в глаз пальцем. Чтобы усмирить гражданок водитель автобуса высадил всех, кроме них, из салона до разрешения конфликта.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ЧП произошло на проспекте 50 лет Октября, на остановке «улица Вишневая» в сторону 3-й Дачной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На СХИ из-за ДТП перестали ходить трамваи №11
Легковушка протаранила трамвай в Саратове
Саратовцы услышат духовой оркестр в сквере «Рубин»
Саратовец избил сотрудника колонии при доставке запрещенных предметов
В Саратовскую область не пустили зараженные муку и рис
Заключенные из энгельсской колонии стали КВНщиками
Саратовцев будут судить за подрыв автомобиля бизнес-партнера
Панков: Вести здоровый образ жизни или травить себя гадостью — личное дело каждого
Коммунальщики начали вскрышные работы на 20 улицах Саратова
В Хвалынске стартовал третий сезон фестиваля «Том Сойер Фест»
Саратовец смог переплыть реку Янцзы
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу у спящей женщины
Женщина на «четырнадцатой» сбила двух подростков в Энгельсе
Житель Энгельса дал взятку полицейскому и получил штраф в десять раз больше
Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс
Инвалида из Маркса после публикации Варламова выкинули из квартиры
Более 100 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова за полгода
В Саратове проинвентаризируют кладбища
Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии
Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана
Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей
В Саратове за полгода в авариях погибли 12 пешеходов
В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства
Под Саратовом мошенники обманули пенсионера на 800 тыс. рублей
Участок леса в Воскресенском районе вернули государству
В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне
В Саратове могут возникнуть проблемы с жильем для детей-сирот