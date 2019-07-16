В саратовском автобусе одна пассажирка ткнула другой в глаз
Водитель высадил всех из салона автобуса
Водитель автобуса высадил всех пассажировФото: Екатерина Семенова
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Водитель автобуса маршрута №11 в Саратове вынужден был высадить пассажиров из-за разбуянившейся женщины.
Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» очевидцы, во время движения между двумя пассажирками вспыхнула ссоры.
Одна женщина, по словам свидетелей, ткнула другой в глаз пальцем. Чтобы усмирить гражданок водитель автобуса высадил всех, кроме них, из салона до разрешения конфликта.
.Фото: Екатерина Семенова
ЧП произошло на проспекте 50 лет Октября, на остановке «улица Вишневая» в сторону 3-й Дачной.
ИСТОЧНИК KP.RU