В саратовском автобусе одна пассажирка ткнула другой в глаз

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-16T18:58:27+03:00

Водитель высадил всех из салона автобуса

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Водитель автобуса маршрута №11 в Саратове вынужден был высадить пассажиров из-за разбуянившейся женщины.

Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» очевидцы, во время движения между двумя пассажирками вспыхнула ссоры.

Одна женщина, по словам свидетелей, ткнула другой в глаз пальцем. Чтобы усмирить гражданок водитель автобуса высадил всех, кроме них, из салона до разрешения конфликта.

ЧП произошло на проспекте 50 лет Октября, на остановке «улица Вишневая» в сторону 3-й Дачной.

ИСТОЧНИК KP.RU