В Саратовскую область не пустили зараженные муку и рис
Груз вернули обратно — в Республику Казахстан
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В Озинках 5 февраля 2019 года на основании уведомления от сотрудников Пограничного Управления Федеральной службы безопасности РФ по Саратовской и Самарской областям инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили подозрительный груз.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из республики Казахстан везли 100 кг муки и 40 кг риса без фитосанитарного сертификата.
Владельцам груза выдали протоколы и предписание о возврате груза.
ИСТОЧНИК KP.RU