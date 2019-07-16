В Саратовскую область не пустили зараженные муку и рис

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-16T16:47:58+03:00

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В Озинках 5 февраля 2019 года на основании уведомления от сотрудников Пограничного Управления Федеральной службы безопасности РФ по Саратовской и Самарской областям инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили подозрительный груз.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из республики Казахстан везли 100 кг муки и 40 кг риса без фитосанитарного сертификата.

Владельцам груза выдали протоколы и предписание о возврате груза.

ИСТОЧНИК KP.RU