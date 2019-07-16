2019-07-16T15:56:39+03:00
Общество

Панков: Вести здоровый образ жизни или травить себя гадостью — личное дело каждого

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, почему парламентарии решили поддержать инициативу, разрешающую курение в специальных помещениях аэропортов.

- Настоящие баталии вызвало обсуждение инициативы по возможности курения табака в специальных, изолированных помещениях аэропортов. Речь идет о разрешении курении табака в «чистых зонах». Когда человек уже прошел все необходимые процедуры предполетного досмотра. Курильщиков понять можно. Тяжело справиться с тягой закурить, а выйти на улицу нет возможности. Вот и начинают бегать по туалетам. В результате — страдают некурящие граждане, дети. Все знают, что вред от пассивного курения гораздо серьезнее. Потому решили поддержать данную инициативу, разрешить курение в изолированных местах, с хорошей вентиляцией. Права всех граждан необходимо соблюдать. А вот вести здоровый образ жизни или травить себя гадостью — личное дело каждого. Но, как справедливо отметил спикер думы Володин, «мы не курим и вам не советуем» — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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