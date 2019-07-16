В Саратове поймали школьника с марихуаной
Он объяснил, что приобрел ее для себя
Изменить размер текста:
В Саратовской области прокуратура организовала проверку по факту задержания несовершеннолетнего с наркотиками.
- Полиция задержала 11 июля 14-летнего саратовского школьника. У него изъяли марихуану. Сам он объяснил, что приобрел ее для собственного употребления, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Во время проверки выяснят условия жизни подростка, его воспитания, а также, как проводят профилактическую работу в школе.
После этого прокурор может принять меры.
ИСТОЧНИК KP.RU