Мэр Саратова потребовал переписать графики строительства школ и детсадов
В этом году построят восемь детсадов
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Сегодня, 16 июля, глава Саратова Михаил Исаев встретился с подрядчиками, которые строят школы и детсады в городе.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники мероприятия обсудили, когда будут вводить объекты.
Напомним, за этот год в облцентре появятся одна школа и восемь детских садов.
Мэр потребовал увеличить темпы строительства, чтобы к осени уже перейти к внутренней отделке помещений и сдать объекты в срок.
ИСТОЧНИК KP.RU