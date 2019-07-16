Мэр Саратова потребовал переписать графики строительства школ и детсадов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-16T12:10:45+03:00

В этом году построят восемь детсадов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июля, глава Саратова Михаил Исаев встретился с подрядчиками, которые строят школы и детсады в городе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники мероприятия обсудили, когда будут вводить объекты.

Напомним, за этот год в облцентре появятся одна школа и восемь детских садов.

Мэр потребовал увеличить темпы строительства, чтобы к осени уже перейти к внутренней отделке помещений и сдать объекты в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU