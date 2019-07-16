2019-07-16T11:55:16+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина снял ручку с двери, чтобы не пускать домой бывшую жену с ребенком

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Дарья Вострикова
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Судебные приставы Волжского районного суда защитили права матери и ребенка на доступ в жилье.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у женщины раньше был муж, с которым они нажили квартиру.

Однако должник не хотел пускать свою экс-семью домой, сменил замки и убрал ручку с двери. Даже исполнительный документ не оказывал влияние на мужчину.

Попасть внутрь и получить ключи удалось только в компании приставов. Негостеприимный хозяин коротко ответил, что просто не хотел видеть жену и ребенка.

На него составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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