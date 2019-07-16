В Саратове мужчина снял ручку с двери, чтобы не пускать домой бывшую жену с ребенком
Добровольно решить этот вопрос не удалось
Изменить размер текста:
Судебные приставы Волжского районного суда защитили права матери и ребенка на доступ в жилье.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у женщины раньше был муж, с которым они нажили квартиру.
Однако должник не хотел пускать свою экс-семью домой, сменил замки и убрал ручку с двери. Даже исполнительный документ не оказывал влияние на мужчину.
Попасть внутрь и получить ключи удалось только в компании приставов. Негостеприимный хозяин коротко ответил, что просто не хотел видеть жену и ребенка.
На него составили протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU