На трассе под Саратовом в ДТП перевернулись легковушка и грузовик с зерном
Пострадали три человека
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В Саратовской области на 544-м км трассы до Курска столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик «КамАЗ» с зерном.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла вблизи села Старый Хопер Балашовского района.
От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась, а грузовик опрокинулся.
Пострадали 28-летний мужчина за рулем «КамАЗа», а также 46-летний водитель и 48-летняя пассажирка легкового авто.
Областные спасатели прибыли на место, обесточили машины, извлекли травмированных из автомобилей и оказали первую помощь. Впоследствии граждане были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU