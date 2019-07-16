2019-07-16T12:01:32+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом в ДТП перевернулись легковушка и грузовик с зерном

Пострадали три человека
Екатерина Семенова
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В Саратовской области на 544-м км трассы до Курска столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик «КамАЗ» с зерном.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла вблизи села Старый Хопер Балашовского района.

От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась, а грузовик опрокинулся.

Пострадали 28-летний мужчина за рулем «КамАЗа», а также 46-летний водитель и 48-летняя пассажирка легкового авто.

Областные спасатели прибыли на место, обесточили машины, извлекли травмированных из автомобилей и оказали первую помощь. Впоследствии граждане были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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