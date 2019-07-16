2019-07-16T11:43:35+03:00
Экономика

Саратовская промышленность по итогам полугодия продолжает снижение

Июнь 2019 стал на 7,4% хуже июня прошлого года
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Организация сбора и утилизации отходов - одна из отраслей, показывающая ростОрганизация сбора и утилизации отходов - одна из отраслей, показывающая рост
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По-прежнему в минусе остается индекс промышленного производства в Саратовской области.

По данным Саратовстата, за январь-июнь 2019 года, по сравнению с январем-июнем 2018, падение составило 5,8%. Июнь этого года стал на 7,4% провальнее.

За полгода обрабатывающее производство в регионе продемонстрировало падение на 5,6%, добыча полезных ископаемых снизилась на 5,2%. Рост на 48,5% показала сфера «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Напомним, с января по май включительно индекс промышленного роста в Саратовской области опустился почти на 6% и составил 94,1%. Это худший показатель среди всех субъектов в ПФО.

В оценку индекса промышленного роста входят результаты работы отраслей добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, энергетики, водоснабжения, сбора мусора и т. д.

Министерство промышленности региона изложило свое видение, почему падает промышленность в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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