Саратовская промышленность по итогам полугодия продолжает снижение
По-прежнему в минусе остается индекс промышленного производства в Саратовской области.
По данным Саратовстата, за январь-июнь 2019 года, по сравнению с январем-июнем 2018, падение составило 5,8%. Июнь этого года стал на 7,4% провальнее.
За полгода обрабатывающее производство в регионе продемонстрировало падение на 5,6%, добыча полезных ископаемых снизилась на 5,2%. Рост на 48,5% показала сфера «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
Напомним, с января по май включительно индекс промышленного роста в Саратовской области опустился почти на 6% и составил 94,1%. Это худший показатель среди всех субъектов в ПФО.
В оценку индекса промышленного роста входят результаты работы отраслей добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, энергетики, водоснабжения, сбора мусора и т. д.
Министерство промышленности региона изложило свое видение, почему падает промышленность в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU