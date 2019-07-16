В Саратове банде похитителей антиквариата на сумму свыше 1 млн рублей вынесли приговор

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-16T11:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 39-летнюю женщину, а также 30 и 46-летнего мужчин виновными в похищении человека, разбое и незаконном приобретении государственных наград РФ, РСФСР, СССР.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 27 января двое мужчин и супруга старшего из них выследили 37-летнего коллекционера антиквариата, которого уже знали ранее. Вооруженная газовым пистолетом банда напала на него на улице Мичурина.

После этого 30-летний злоумышленник увез коллекционера в Пензу и под угрозами убийством начал требовать отдать имущество и деньги, после чего привез в Саратов и забрал ключи от квартиры.

Из жилища потерпевшего унесли предметы старины, представляющие художественную и культурную ценность, деньги, драгоценности, а также государственные награды РФ, РСФСР и СССР, причинив ему тем самым имущественный вред на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Преступники скрылись с места происшествия.

Следователи задержали разбойников по горячим следам. Те возместили потерпевшему ущерб и во всем признались.

Женщина получила восемь лет и один месяц колонии общего режима, младший из мужчин 11 лет, а старший — девять лет и один месяц. Представители сильного пола отбудут сроки в колонии общего режима.

Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU