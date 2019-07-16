2019-07-16T11:39:57+03:00
Происшествия

В Саратове банде похитителей антиквариата на сумму свыше 1 млн рублей вынесли приговор

Они ограбили ювелира
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Суд признал 39-летнюю женщину, а также 30 и 46-летнего мужчин виновными в похищении человека, разбое и незаконном приобретении государственных наград РФ, РСФСР, СССР.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 27 января двое мужчин и супруга старшего из них выследили 37-летнего коллекционера антиквариата, которого уже знали ранее. Вооруженная газовым пистолетом банда напала на него на улице Мичурина.

После этого 30-летний злоумышленник увез коллекционера в Пензу и под угрозами убийством начал требовать отдать имущество и деньги, после чего привез в Саратов и забрал ключи от квартиры.

Из жилища потерпевшего унесли предметы старины, представляющие художественную и культурную ценность, деньги, драгоценности, а также государственные награды РФ, РСФСР и СССР, причинив ему тем самым имущественный вред на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Преступники скрылись с места происшествия.

Следователи задержали разбойников по горячим следам. Те возместили потерпевшему ущерб и во всем признались.

Женщина получила восемь лет и один месяц колонии общего режима, младший из мужчин 11 лет, а старший — девять лет и один месяц. Представители сильного пола отбудут сроки в колонии общего режима.

Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу у спящей женщины
Женщина на «четырнадцатой» сбила двух подростков в Энгельсе
Житель Энгельса дал взятку полицейскому и получил штраф в десять раз больше
Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс
Инвалида из Маркса после публикации Варламова выкинули из квартиры
Более 100 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова за полгода
В Саратове проинвентаризируют кладбища
Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии
Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана
Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей
В Саратове за полгода в авариях погибли 12 пешеходов
В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства
Под Саратовом мошенники обманули пенсионера на 800 тыс. рублей
Участок леса в Воскресенском районе вернули государству
В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне
В Саратове могут возникнуть проблемы с жильем для детей-сирот