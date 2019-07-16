Вымпел для клиента

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-16T11:35:11+03:00

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В последние годы жизнь предпринимателей, которые занимаются реализацией топлива и ГСМ, значительно усложнилась. Виной всему целый ряд экономических факторов, таких как мировые цены на нефть или решения чиновников.

В итоге на рынке остались только опытные игроки, сумевшие не только удержать клиентов, но и предложить им целый ряд новых сервисов и преимуществ. Одно из таких предприятий — компания «GP Vympel» — недавно вошло в число победителей и дипломантов ежегодного областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии».

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Технологический «пролив»

Как рассказали нашим корреспондентам сотрудники предприятия, GP Vympel — это сеть из девяти современных заправочных комплексов, основанная в 1998 году. Более 20 лет компания поставляет на рынок области топливо: бензины марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ, а также сжиженный углеводородный газ (Пропан-Бутан).

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Команда компании насчитывает более 200 сотрудников, которые обеспечивают сервис для клиентов, промышленную безопасность объектов и соблюдение экологических и санитарных норм. Сотрудники АЗС ежедневно производят технологический «пролив» колонок для проверки правильности дозы отпуска. Для клиентов это — дополнительная гарантия того, что покупатель получит ровно столько топлива, за сколько заплатил.

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Опора на сервис

- Мы оборудовали наши заправочные станции терминалами самообслуживания, бесплатными пунктами подкачки шин и долива воды, клиентскими туалетами. Кроме того, для вашего удобства представлен широкий выбор товаров мини-маркета по доступным ценам в круглосуточном режиме, — рассказала управляющая сети АЗС Екатерина Савкина. — Я горжусь, что на всех АЗС «GP Vympel» топливо высокого качества. Мы обеспечиваем контроль качества на всех этапах транспортировки: от момента выхода с завода-производителя до отпуска клиенту через пистолет на АЗС. Мы гарантируем, что все топливо соответствует высоким стандартам качества (ЕВРО-5) и уверены в том, что наши клиенты получают только качественное топливо.

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Победа в конкурсе — показатель того, что наши усилия не напрасны, нас знают и ценят в Саратовской области. Мы и впредь будем идти в ногу со временем и следить за новинками на топливном рынке. Эта награда даст толчок к дальнейшему росту и развитию. Мы рады совершенствоваться и двигаться вперед, потому что мы любим и ценим каждого клиента!

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ИСТОЧНИК KP.RU