2019-07-16T11:26:47+03:00
Происшествия

Саратовца могут лишить «Приоры» за долг перед банком в 200 тыс. рублей

Машину арестовали
Дарья Вострикова
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Во Фрунзенском районном отделе судебных приставов в отношении саратовца возбуждено исполнительное производство о взыскании с него долга по кредиту.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не отдает банку более 200 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования кредитора о возвращении денег.

Приставы сделали запрос и узнали, что на балансе должника числится «Лада Приора».

Легковушку арестовали. Если мужчина не вернет деньги, его машина будет продана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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