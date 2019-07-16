Саратовца могут лишить «Приоры» за долг перед банком в 200 тыс. рублей
Машину арестовали
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Во Фрунзенском районном отделе судебных приставов в отношении саратовца возбуждено исполнительное производство о взыскании с него долга по кредиту.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не отдает банку более 200 тыс. рублей.
Суд удовлетворил требования кредитора о возвращении денег.
Приставы сделали запрос и узнали, что на балансе должника числится «Лада Приора».
Легковушку арестовали. Если мужчина не вернет деньги, его машина будет продана.
ИСТОЧНИК KP.RU