Пенсионерка из Ершова показала, как убила сожителя молотком
Расследование в отношении 60-летней жительницы Ершова по обвинению в убийстве продолжается.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 11 июля 63-летний житель Ершова распивал с ней спиртное. Дама высказала, что он ничего не делает по хозяйству и привела в пример гвоздь, который не забил мужчина. Тот попытался сделать это, но так и не смог.
В руках женщины молоток попал и по гвоздю, и по голове сожителя. Та перепугалась и предложила потерпевшему пойти в ванну, а сама пошла греть воду.
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Вернувшись к любимому, она получила только упреки, на что напомнила гражданину о кране, который так и не починен.
Обидчик получил несколько ударом молотком по голове и умер.
Пенсионерка пришла к соседке и обо всем рассказала. На время расследования злоумышленницу заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU