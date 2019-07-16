2019-07-16T10:50:42+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ершова показала, как убила сожителя молотком

Мужчина не мог забить гвоздь
Дарья Вострикова
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Расследование в отношении 60-летней жительницы Ершова по обвинению в убийстве продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 11 июля 63-летний житель Ершова распивал с ней спиртное. Дама высказала, что он ничего не делает по хозяйству и привела в пример гвоздь, который не забил мужчина. Тот попытался сделать это, но так и не смог.

В руках женщины молоток попал и по гвоздю, и по голове сожителя. Та перепугалась и предложила потерпевшему пойти в ванну, а сама пошла греть воду.

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Вернувшись к любимому, она получила только упреки, на что напомнила гражданину о кране, который так и не починен.

Обидчик получил несколько ударом молотком по голове и умер.

Пенсионерка пришла к соседке и обо всем рассказала. На время расследования злоумышленницу заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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