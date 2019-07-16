Фермер из Перелюбского района продавал опасное зерно

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-16T10:40:35+03:00

На него составили протокол

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В июне 2019 года проверка Управления Россельхознадзора по Саратовской области показала, что фермер из Перелюбского района нарушил регламент Таможенного союза о безопасности зерна.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, предприятие выпустило на продажу пять партий зерна — озимой и яровой пшеницы, проса, сафлора и подсолнечника общей массой 5,6 тыс. тонн без деклараций о соответствии единого образца Евразийского экономического союза.

Зерно не прошло проверку оценки его безопасности.

Нарушителю вручили административный материал, теперь его могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU