Валерий Радаев потребовал ремонтировать дороги Саратова быстрее

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-16T10:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по ремонту дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он отметил, что сейчас наиболее оптимальное время для проведения работ. Однако темпы недостаточны.

По Саратову объем выполненного ремонта составляет 41%, по Энгельсу — 24%.

- Сейчас сезон, когда работать можно круглосуточно. Раньше не хватало средств на дорожные работы, но сегодня они есть. Процент же исполнения явно низкий, — заявил Радаев.

При этом на совещании было отмечено, что все запланированные дорожные работы в Саратовской агломерации будут выполнены к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU