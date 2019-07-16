Валерий Радаев потребовал ремонтировать дороги Саратова быстрее
Выполнен 41% запланированных дорожных работ
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по ремонту дорог.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он отметил, что сейчас наиболее оптимальное время для проведения работ. Однако темпы недостаточны.
По Саратову объем выполненного ремонта составляет 41%, по Энгельсу — 24%.
- Сейчас сезон, когда работать можно круглосуточно. Раньше не хватало средств на дорожные работы, но сегодня они есть. Процент же исполнения явно низкий, — заявил Радаев.
При этом на совещании было отмечено, что все запланированные дорожные работы в Саратовской агломерации будут выполнены к 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU