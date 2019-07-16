2019-07-16T10:06:20+03:00
Происшествия

Следователи разберутся в смерти мужчины, найденного на дороге около Вольска

На теле были травмы в области головы, груди и шеи
Дарья Вострикова
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Следователи выясняют причины смерти мужчины, которого обнаружили на 163-м км трассы СызраньСаратовВолгоград у Вольска, в сторону Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, тело с травмами в области головы, груди и шеи обнаружили около 20:40 12 июля.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила в результате тупой травмы головы.

Следователи возбудили уголовное дело, сейчас устанавливается личность погибшего.

На вид мужчине около 45-55 лет, славянской внешности, крепкого телосложения, рост около 175 см, волосы темно-русые прямые средней длины с сединой, губы средние, нос прямой узкий с приподнятым кончиком, на переносице слева родинка.

Был одет в футболку черного цвета в белую горизонтальную полоску, шорты, носки и туфли черного цвета на шнурках.

Из особых примет — послеоперационный шрам в правой нижней части живота, на верхней челюсти отсутствуют пятый и седьмой зубы слева, на нижней челюсти — оба шестых зуба, кроме того, на верхней челюсти второй зуб сверху расположен вне зубного ряда, скривлен внутрь.

Следственные органы просят откликнуться тех, кто по описанию узнал погибшего, и связаться со следователем по телефону +7-937-976-55-51 или позвонить в полицию по номеру 02 или 8 (8452) 74-13-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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